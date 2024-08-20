انت الأن تتابع خبر التفاصيل الكاملة لتمديد الزيارة العائلية المتعددة 2024 وأسباب رفض الطلبات ! توضيحات هامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحسين تجربة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المقيمين، أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة تمديد الزيارة العائلية المتعددة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر. هذا التحديث يعكس التزام المملكة بتوفير خدمات مريحة وسريعة للمستفيدين، ويهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين.

شروط تمديد الزيارة العائلية المتعددة لعام 2024

لتقديم طلب تمديد الزيارة العائلية المتعددة في السعودية لعام 2024، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

صلاحية التأشيرة: يجب أن تكون التأشيرة الحالية سارية المفعول. في حال كانت التأشيرة على وشك الانتهاء، يجب أن يتبقى أقل من أسبوع على انتهاء صلاحيتها حتى يتمكن المتقدم من تقديم طلب التمديد.

يجب أن تكون التأشيرة الحالية سارية المفعول. في حال كانت التأشيرة على وشك الانتهاء، يجب أن يتبقى أقل من أسبوع على انتهاء صلاحيتها حتى يتمكن المتقدم من تقديم طلب التمديد. خلو السجلات من المخالفات: يجب على الزائر تسوية أي مخالفات مرورية قد تكون عليه قبل تقديم طلب التمديد. عدم تسوية المخالفات قد يؤدي إلى رفض الطلب.

يجب على الزائر تسوية أي مخالفات مرورية قد تكون عليه قبل تقديم طلب التمديد. عدم تسوية المخالفات قد يؤدي إلى رفض الطلب. وجود الزائر داخل المملكة: يجب أن يكون الزائر متواجدًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند تقديم طلب التمديد. لا يمكن تقديم الطلب إذا كان الزائر خارج المملكة.

يجب أن يكون الزائر متواجدًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند تقديم طلب التمديد. لا يمكن تقديم الطلب إذا كان الزائر خارج المملكة. جواز السفر: يجب أن يكون لدى الزائر جواز سفر ساري المفعول طوال فترة التمديد. من الضروري التأكد من أن جواز السفر ليس منتهي الصلاحية.

يجب أن يكون لدى الزائر جواز سفر ساري المفعول طوال فترة التمديد. من الضروري التأكد من أن جواز السفر ليس منتهي الصلاحية. دفع الرسوم: يجب دفع كامل الرسوم المقررة لتمديد الزيارة العائلية المتعددة. عدم سداد الرسوم قد يؤدي إلى رفض الطلب.

يجب دفع كامل الرسوم المقررة لتمديد الزيارة العائلية المتعددة. عدم سداد الرسوم قد يؤدي إلى رفض الطلب. مدة التمديد: لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التمديد 180 يوماً، مع وجود استثناءات خاصة للمواطنين السوريين. يجب أن تكون مدة التمديد المطلوبة متساوية مع مدة التأشيرة الأصلية.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التمديد 180 يوماً، مع وجود استثناءات خاصة للمواطنين السوريين. يجب أن تكون مدة التمديد المطلوبة متساوية مع مدة التأشيرة الأصلية. تقديم الطلب: يجب أن يتم تقديم طلب التمديد من قبل الزائر نفسه. لا يمكن تقديم الطلب نيابة عن الزائر.

يجب أن يتم تقديم طلب التمديد من قبل الزائر نفسه. لا يمكن تقديم الطلب نيابة عن الزائر. الوقت المناسب لتقديم الطلب: يجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء التأشيرة بستة أيام على الأقل، أو بعد انتهاء التأشيرة بثلاثة أيام فقط. تأخير تقديم الطلب قد يؤدي إلى عدم قبوله.

متطلبات تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2024

عند التقديم لطلب تمديد الزيارة العائلية، يجب استيفاء المتطلبات التالية:

حساب أبشر: يجب أن يكون لدى المقيم حساب نشط على منصة أبشر الإلكترونية. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد عبر المنصة.

يجب أن يكون لدى المقيم حساب نشط على منصة أبشر الإلكترونية. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد عبر المنصة. هوية الإقامة: يتعين تقديم هوية الإقامة الخاصة بالمقيم، ويجب أن تكون سارية المفعول.

يتعين تقديم هوية الإقامة الخاصة بالمقيم، ويجب أن تكون سارية المفعول. جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول خلال فترة التمديد. تأكد من أن الجواز ليس منتهي الصلاحية.

يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول خلال فترة التمديد. تأكد من أن الجواز ليس منتهي الصلاحية. التأشيرة الأصلية: يجب أن تكون التأشيرة الأصلية للزيارة العائلية سارية المفعول. تأكد من وجودها وعدم انتهاء صلاحيتها.

يجب أن تكون التأشيرة الأصلية للزيارة العائلية سارية المفعول. تأكد من وجودها وعدم انتهاء صلاحيتها. دقة المعلومات: يجب ملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة خلال عملية تقديم الطلب. أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى رفض الطلب.

أسباب رفض طلب الزيارة العائلية

قد يتم رفض طلب الزيارة العائلية لعدة أسباب، منها:

تجديد الإقامة: إذا كانت إقامة الشخص المتقدم بحاجة إلى تجديد ولديها أقل من 60 يوماً من الصلاحية، قد يتم رفض الطلب.

إذا كانت إقامة الشخص المتقدم بحاجة إلى تجديد ولديها أقل من 60 يوماً من الصلاحية، قد يتم رفض الطلب. معلومات السكن: إدخال معلومات السكن بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى رفض الطلب. تأكد من دقة البيانات المدخلة.

إدخال معلومات السكن بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى رفض الطلب. تأكد من دقة البيانات المدخلة. فئات الزوار: تقديم طلب لأفراد ليسوا من الدرجة الأولى مثل الأب، الأم، الزوجة، أو الأولاد قد يؤدي إلى الرفض. يجب أن يكون الطلب موجهًا لأفراد من الدرجة الأولى.

تقديم طلب لأفراد ليسوا من الدرجة الأولى مثل الأب، الأم، الزوجة، أو الأولاد قد يؤدي إلى الرفض. يجب أن يكون الطلب موجهًا لأفراد من الدرجة الأولى. تأشيرة العمل: عدم امتلاك المرافق لتأشيرة عمل سارية قد يكون سببًا في رفض الطلب. تأكد من صحة حالة التأشيرة الخاصة بالمرافق.

عدم امتلاك المرافق لتأشيرة عمل سارية قد يكون سببًا في رفض الطلب. تأكد من صحة حالة التأشيرة الخاصة بالمرافق. نوع المهنة والمرتبات: الرفض قد يحدث بسبب نوع المهنة أو انخفاض المرتب الشهري في الزيارة المتعددة. تأكد من مطابقة المهنة والراتب لمتطلبات التأشيرات.

الرفض قد يحدث بسبب نوع المهنة أو انخفاض المرتب الشهري في الزيارة المتعددة. تأكد من مطابقة المهنة والراتب لمتطلبات التأشيرات. تطابق البيانات: عدم مطابقة البيانات المسجلة مع بيانات جواز السفر يمكن أن يؤدي إلى رفض الطلب. تأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.