إنخفاض في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرإنخفاض في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سوق صرف العملات في المملكة العربية السعودية إنخفاض جديداً في سعر الريال السعودي وذلك في تعاملات اليوم،وسجل الإنخفاض مستوى بسيط ولم يتأثر سوق الصرف بهذا الإنخفاض ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٥٧٨٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٨٧٨٩٤

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٨٦٧٩٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٢٣٧٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٣٤٧ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٨٨. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٥٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٦٩٧. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠٩٣. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٥٨٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٧٦٦٤ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٧٥٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٦٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٦١٩. ريال سعودي.