انت الأن تتابع خبر اليك الحقيقة : بنك التنمية يوقف مؤقتا قروض الزواج: خدمة العملاء توضح الأسباب والتفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن قرار مفاجئ بإيقاف مؤقت لقرض الزواج، وذلك بعد أن قدم تمويلا لما يقارب 1.2 مليون عريس في المملكة العربية السعودية. جاء هذا الإجراء ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب، بما في ذلك تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ طلبات العملاء.

إيقاف قرض الزواج سبب القرار

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتا، ويهدف إلى تحسين وتطوير منتجات التمويل الشخصي بما يتماشى مع احتياجات السوق والتغيرات الاقتصادية. يسعى البنك من خلال هذا القرار إلى تقديم خدمات أكثر فاعلية وسرعة للمستفيدين.

تفاصيل قرض الزواج

وفقا لما أعلنه البنك يتم تمويل قرض الزواج بقيمة تتراوح بين 18 ألف ريال سعودي و60 ألف ريال سعودي، مع فترة سداد تمتد إلى 4 سنوات بمعدل شهري يشمل هذا التمويل دعما ماليا لعدد كبير من الشباب السعوديين، ويسعى البنك إلى تحسين هذه الخدمة بما يتناسب مع متطلبات السوق.

شروط الحصول على قرض الزواج

للحصول على قرض الزواج بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، يجب استيفاء الشروط والضوابط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و70 عامًا.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 14,500 ريال سعودي.

يجب أن يكون الزواج الأول، مع استثناء الحالات التي توفيت فيها الزوجة الوحيدة.

تقديم عقد نكاح رسمي موثق من المحكمة، ويجب ألا يتجاوز تاريخ عقد النكاح سنتين.

يجب أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة.

يجب أن يكون الكفيل للقرض عمره أقل من 55 عامًا.

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