انت الأن تتابع خبر تحديث مفاجئ حول فترة غياب أيمن يحيى عن النصر ! ومعرفة وقت العودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت التقارير الصحفية اليوم عن تفاصيل إصابة أيمن يحيى، لاعب نادي النصر السعودي، والتي تعرض لها في مباراة نهائي كأس السوبر ضد الهلال يوم السبت الماضي. تشير الفحوصات الطبية إلى أن إصابة يحيى تتطلب فترة غياب طويلة قد تؤثر بشكل كبير على تشكيلة الفريق في بداية الموسم الجديد.

تحديث مفاجئ حول فترة غياب أيمن يحيى عن النصر