انت الأن تتابع خبر بأمر ملكي زيادة رواتب المتقاعدين المدني والعسكري 40%.. حقيقة أم شائعة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء مثيرة للجدل تزعم صدور أمر ملكي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بنسبة 40%، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل وتسبب في بلبلة كبيرة بين المواطنين، وجعل عدد كبير من الأشخاص يتساءلون عن حقيقة هذه الأنباء، لتخرج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكشف الحقيقة وتحسم الجدل.

بأمر ملكي زيادة رواتب المتقاعدين المدني والعسكري 40%

ونفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأنباء المتداولة بشأن صدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تطبيق زيادة جديدة لرواتب المتقاعدين من دفعة سبتمبر 2024م، وأكدت المؤسسة أن تلك الأنباء غير صحيحة، وهي مجرد شائعات مغلوطة الهدف منها إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وأكدت المؤسسة أنه لا توجد أي زيادة في رواتب المتقاعدين سواء كانوا من المتقاعدين العسكريين أو المتقاعدين المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حالة صدور أي قرارات وزارية أو أوامر ملكية بشأن تطبيق زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، سيتم الكشف عن تلك القرارات بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم إعلان القرار رسميًا عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لذلك يجب على مواطني المملكة عدم الانسياق وراء أي أنباء من مصادر غير موثوقة.

استعلام رواتب المتقاعدين 1446

وللاستعلام عن رواتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، عليك زيارة رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتنفيذ مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وهي: