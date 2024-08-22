انت الأن تتابع خبر عاجل : الهلال يصدر بيان هام بشأن رحيل نجم الفريق وتعليقاته حول متعب الحربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور ملحوظ يشهد فترة الانتقالات الصيفية رد نادي الهلال على مطالب نادي الشباب بشأن صفقة انتقال متعب الحربي، حيث كان الهلال قد أبدى اهتماما بضم الحربي بينما طالب الشباب بالحصول على خدمات محمد البريك بالإضافة إلى مبلغ مالي. في الوقت ذاته، يقترب الهلال من إتمام صفقة كبيرة بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ما يضيف مزيدا من الإثارة والتفاؤل بين جماهير النادي حول تعزيز صفوف الفريق.

الهلال يصدر بيان خطير بشأن رحيل نجم الفريق وتعليقاته حول متعب الحربي