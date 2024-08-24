كل ما تريد معرفته عن الشخصية المؤثرة في مجال ريادة الفضاء علي القرني

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رياض - احمد صلاح - يعد علي القرني من أبرز الشخصيات المؤثرة في المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الفضاء، وهذا المجال يتميز بوجود المعدودين الذين يمكنهم الدخول فيه وتحقيق الإنجازات، ويمتلك القرني ما يزيد عن 12 سنة خبرة في ريادة الفضاء، فتعالوا معا نتعرف على تفاصيل دخوله لهذا المجال.

النشأة العلمية لعلي القرني

ولد على القرني عام 1992 في محافظة تابعة لإمارة منطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية، والتحق في مرحلته الابتدائية بمدرسة سبت العلايا وفي المرحلة المتوسطة بمدرسة أبي ذر الغفاري والمرحلة الثانوية مدرسة عبدالله بن مسعود، وفي مرحلته الجامعية التحق بالكلية الجوية في جامعة الملك فيصل وأتم دراسته فيها ثم حصل على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة علوم الطيران عام 2014 وحصل منها على درجة البكالوريوس.

مهارات علي القرني في علوم الطيران

يعمل القرني طيارا في القوات الملكية الجوية السعودية وتم اختياره من قبل محطة الفضاء بالمملكة لأداء مهمة AX-2 نظرا لكفاءته وعمله في مجال الطائرات المقاتلة، كما لديه خبرة وفيرة في مجال التحكم بالطائرات ورقمنة البيانات وإجراء التعديلات الفورية وإدارة الفريق، كما يمارس رياضة القفز من أعالي الجبال ولديه خبرات عسكرية خاصة بمجال الطيران، وقد حصل القرني على دبلومة علوم الطيران من قاعدة فانس بأمريكا.

مشاركة القرني في رحلة محطة الفضاء الدولية