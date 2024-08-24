انت الأن تتابع خبر تفاصيل تحديث سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1446 كما أوضحته وزارة الموارد البشرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديث جديد لسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من دخل محدود أو معدوم. هذا التحديث يضمن توفير دخل شهري يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتختلف الرواتب بناء على حجم الأسرة وعدد أفرادها.

تحديث سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور

وفقا للتحديثات الجديدة، يمكن الاطلاع على سلم الرواتب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية كما يلي:

فرد واحد: 1320 ريال سعودي.

أسرة مكونة من فردين: 1980 ريال سعودي.

أسرة مكونة من ثلاثة أفراد: 2640 ريال سعودي.

أسرة مكونة من أربعة أفراد: 3960 ريال سعودي.

الموظف: 660 ريال سعودي (حسب الزيادات الأخيرة).

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

للتحقق من أهليتك للحصول على الدعم، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي:

تسجيل الدخول: ادخل إلى بوابة الضمان الاجتماعي على الإنترنت.

تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: اضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية" في القائمة.

طلب الأهلية: اختر "طلب الأهلية" وادخل البيانات المطلوبة.

إرسال الطلب: اضغط على "طلب" لإرسال استفسارك.

كيفية معرفة مبلغ دعم الضمان الاجتماعي

لمعرفة المبلغ الذي يحق لك الحصول عليه، اتبع الخطوات التالية:

زيارة بوابة حاسبة الضمان الاجتماعي: سجل الدخول إلى بوابة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي: اختر حاسبة الضمان الاجتماعي.

إدخال البيانات: أدخل راتبك الشهري وعدد أفراد أسرتك بدقة.

الحساب: اضغط على "احسب" لعرض قيمة المبالغ التي يمكنك الاستفادة منها.