انت الأن تتابع خبر ميدو ينبه الهلال من مخاطر عودة نيمار بسبب هذا السبب ! تفاصيل غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر أحمد حسام "ميدو"، النجم السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، من التحديات التي قد تواجه فريق الهلال السعودي بسبب احتمالية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع الفريق.

ميدو ينبه الهلال من مخاطر عودة نيمار