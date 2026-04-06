أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين في هذه المناطق

الأرصاد يحذر المواطنين في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، تعز، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، ذمار، عمران، سهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، شبوة، مرتفعات لحج وأبين.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
