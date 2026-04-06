أخبار اليمن : "أونروا": ارتفاع أسعار الوقود بغزة يفاقم معاناة السكان

"أونروا": ارتفاع أسعار الوقود بغزة يفاقم معاناة السكانأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود منذ بدء التصعيد الإقليمي، ما يشكل أثراً خطيراً على حياة السكان.

وأوضحت، الوكالة في تدوينة على منصة "إكس" أن الكثير من الأهالي يواجهون صعوبة متزايدة في توفير الاحتياجات الأساسية لإطعام أسرهم.

وأشارت إلى أن الوقود يُعد عنصراً أساسياً لتشغيل المولدات الكهربائية، وضرورياً لعدة خدمات حيوية، منها الطهي، وضخ المياه، وحفظ الأدوية مبردة، إضافة إلى استمرار وسائل الاتصال.

ودعت الوكالة إلى ضرورة التحرك العاجل، مؤكدة أن الحاجة إلى السلام أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخاصة المساعدات المقدمة من الأونروا.