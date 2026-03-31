أخبار اليمن : الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ32

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ32
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما أعلنت مصادر مقدسية.
وفي سياق متصل، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد خلال احتفالات "الفصح" العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبين بفتح المسجد في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل المقبل.
ويستغل الاحتلال الأوضاع السائدة ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض وإعادة فتحه أمام المصلين.
