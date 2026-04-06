أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72302

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72302ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفًا و302 شهيد و172 ألفًا و90 مصابًا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و17 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف الحرب في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 723 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,990، فيما جرى انتشال 759 جثمانًا.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.