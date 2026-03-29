لقاء مصري سعودي لبحث تطورات المنطقة.. ماذا دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:22 مساءً - عقد بدر عبد العاطي لقاء مهمًا مع نظيره فيصل بن فرحان وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزاري رباعي استضافته إسلام آباد حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض

شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية حيث شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد العالمي

تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة مع التركيز على الجهود المبذولة لخفض التوترات المتصاعدة حيث تم التأكيد على ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب تفاقم الأزمات.

دعم مسار التفاوض الدولي المباشر

بحث الجانبان فرص دعم مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتباره خطوة مهمة لتقليل حدة التوتر مع التأكيد على أن الحوار يظل الخيار الأفضل لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار المنطقة.

موقف مصر تجاه أمن الخليج

جدد وزير الخارجية المصري تأكيد دعم بلاده الكامل للمملكة العربية السعودية ودول الخليج مع رفض أي محاولات تهدد استقرارها أو تمس سيادتها، في إطار التمسك بأمن المنطقة كأولوية أساسية.

مناقشة وزيري الخارجية السعودي والمصري لقضايا الدول

حظيت القضية الفلسطينية بحيز كبير من المباحثات حيث شدد الطرفان على ضرورة وقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في لبنان مع التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار والسيادة في ظل التحديات الحالية.