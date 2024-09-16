انت الأن تتابع خبر حديقة الشلال المميزة في جدة...إطلاقة ساحرة مميزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقع حديقة الشلال في منطقة كورنيش البحر الأحمر بجدة في السعودية وتعتبر الحديقة من أكثر الوجهات الترفيهية المفضلة لدى الزوار بسبب موقعها الرائع ووجود الأزهار والديكورات الجميلة والمسطحات الخضراء التي تحيط بالمكان من كل جانب علاوة على الفعاليات المتنوعة التي تعقد في المنتزه، وفي هذا المقال سوف نأخذكم في جولة للتعرف أكثر عن الحديقة.

الأنشطة والفعاليات المتنوعة في حديقة الشلال جدة

تتنوع الأنشطة المختلفة التي تتم في منتزه الشلال لكافة الفئات العمرية كما سنوضح في الأسطر القادمة كالتالي:

أنشطة وفعاليات العائلات في حديقة الشلال

تم تخصيص يوم الأربعاء للسيدات فقط لدخول الحديقة لإعطائهم الحرية في ممارسة الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم في الحديقة.

من ضمن الأنشطة الموجودة لعبة القرصان التي تحظى بإقبال كبير من قبل الكبار والصغار حيث يهتز فيها الركاب من خلال مجسم لسفينة كبيرة.

لعبة الأمازون وهي التي تجري في مكان مغلق وتحاكي جولة في أنهار الأمازون.

لعبة برج السامبا وتشبه برج صغير يأخذ الركاب إلى منطاد يأخذ شكل جدول يصل ارتفاعه إلى 6.5 متر.

ألعاب الأطفال في حديقة الشلال

لعبة جولة في باريس حيث تشمل هذه اللعبة على مجموعة من سيارات الأطفال الشعبية وتلف بهم ويشعر الأطفال بالفرحة والسعادة لإحساسهم أنهم هم من يقودون السيارة.

لعبة ميري جو راوند وهي تدور مع الخيول من الأعلى للأسفل مع وجود عربتين للأطفال وعربتين للكبار.

لعبة مصد السيارات، والغواصة المجنونة.

غابة الأمازون في حديقة الشلال

أهم ما يميز الحديقة وجود غابة الأمازون بها والتي تصل مساحتها إلى 1800 متر مربع وتتكون من بحيرة بها شلال اصطناعي بارتفاع 15 متر، ويوجد فيها حيوانات وعروض للصوت والضوء رائعة.

المرافق والخدمات في حديقة الشلال