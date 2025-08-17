الرياض - كتبت رنا صلاح - نجح الفريق الطبي السعودي في تنفيذ اخلاء طبي لأحد المواطنين من أذربيجان، حيث تم نقله براحة واهتمام كبير وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير افضل خدمات العلاج لهم.

إجلاء طبي لمواطن سعودي من أذربيجان لاستكمال العلاج بالمملكة

الحالة الصحية للمواطن كانت تستدعي تدخلاً سريعاً، مما دفع الجهات المعنية للتعاون مع السفارة السعودية في باكو لتأمين عملية الاخلاء والطائرة التي نقلته إلى المملكة كانت مزودة بأكفأ الطاقم الطبي لضمان سلامته خلال الرحلة.

السفارة السعودية في أذربيجان أكدت على استعدادها الدائم لتلبية احتياجات المواطنين في الخارج وهذا الأمر يعكس التزام المملكة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمواطنيها في أي مكان داخل العالم، ويعكس حرص القيادة على سلامة صحتهم.

من المتوقع أن يستكمل المريض علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، حيث ستحظى حالته باهتمام طبي متخصص لضمان تعافيه التام وقد اعرب عائلة المريض عن شكرهم للجهود المبذولة لتسهيل عملية الاخلاء، معتبرين ذلك خطوة مهمة لعودته إلى الوطن.

المواطن يشعربالراحة والثقة بقدرة المملكة على تقديم الخدمة المنوطة به، مما يعكس مدى أهمية الرعاية الصحية في الحياة اليومية وجهوده الحكومة تسهم في تعزيز رفاهية المواطنين وتجعلهم في المقام الاول.