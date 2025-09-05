الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منصة جدارات مؤخراً عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى “مساعد معلم” للجنسين، ضمن جهودها لتوفير كوادر تربوية مؤهلة تدعم العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية وهذه الفرصة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم من خلال دعم المعلمين وتطوير مهارات الطلاب، مع تقديم مزايا وظيفية تنافسية تشجع المتقدمين على الانضمام حنوبغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرصة العمر للجنسين .. وظائف مساعد معلم برواتب مغرية تصل 5000 ريال وتأمين طبي شامل!

وضعت جدارات مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم على هذه الوظائف، لضمان اختيار أفضل الكفاءات القادرة على أداء المهام التعليمية والتربوية بكفاءة، وهي:

المؤهل التعليمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التربوية ذات الصلة.

المهارات التربوية: امتلاك مهارات التعامل مع الطلاب وفهم احتياجاتهم التعليمية، بما يساهم في دعم العملية التعليمية اليومية.

التفرغ الكامل: الالتزام بالدوام الصباحي الكامل دون التزام بعمل آخر خلال ساعات الدوام الرسمي.

المزايا الوظيفية

تقدم الوظائف المعلنة عدة مزايا مادية ومعنوية تشجع على التقديم والاستقرار الوظيفي، منها:

الراتب: يتراوح بين 4,000 إلى 5,000 ريال سعودي شهريًا.

التأمين الطبي: تأمين صحي شامل يغطي الموظف وأفراد أسرته وفق سياسة العمل في المملكة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية لمساعد المعلم

تشتمل وظيفة مساعد المعلم على مجموعة من المهام الحيوية التي تدعم المعلم الأساسي وتسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة، أهمها:

مساندة المعلمين: مساعدة أعضاء هيئة التدريس في المهام غير التدريسية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

تنفيذ الخطط الدراسية: المساهمة في تنفيذ الخطط الدراسية الموضوعة من المعلم الأساسي، بما يضمن تحقيق أهداف المنهج الدراسي.

التدريس في حالات الغياب: القدرة على تدريس الصفوف في حال غياب المعلم الأساسي لضمان استمرارية التعلم.

تنظيم الأنشطة اللاصفية: إدارة الأنشطة التعليمية والترفيهية مثل الألعاب والجولات والفعاليات المدرسية، ما يسهم في تطوير مهارات الطلاب الاجتماعية والذهنية.

إعداد المواد التعليمية: تجهيز الاختبارات والواجبات والمواد التعليمية المطلوبة للطلاب بما يتوافق مع الخطط الدراسية.

دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة: تقديم المساعدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم لضمان دمجهم في العملية التعليمية بشكل فعال.

تقييم الطلاب: المشاركة في تقييم الطلاب ووضع الدرجات وفق معايير دقيقة وموضوعية لضمان عدالة التقييم وتحفيز الطلاب على التفوق.

أهمية دور مساعد المعلم

يلعب مساعد المعلم دورًا محوريًا في تعزيز جودة التعليم ودعم المعلم في أداء مهامه بكفاءة ومن خلال هذه الوظيفة، يتمكن المعلمون من التركيز على الجوانب الأساسية للتدريس، بينما يقوم مساعد المعلم بالمهام المساندة والإشراف على الطلاب بشكل مباشر، ما يسهم في: