الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أجواء المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة جوية غير مستقرة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق، تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري وتأتي هذه الحالة في إطار التغيرات الموسمية التي تشهدها المملكة مع الانتقال من فصل الصيف إلى بدايات الخريف، حيث تتداخل التيارات الهوائية وتزداد فرص تكون السحب الركامية الرعدية جتمسر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الغيوم تحاصر الأجواء .. أمطار غزيرة تجتاح مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع!

أوضح المركز أن الحالة المطرية ستتفاوت من مكان إلى آخر، فقد تكون خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة إلى غزيرة في مناطق أخرى، مع احتمالية مصاحبتها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، إضافة إلى حدوث البرق والرعد في بعض المواقع وذكر المركز أن الأمطار قد تشمل:

المناطق الجنوبية الغربية مثل عسير، الباحة، وجازان حيث تتكرر فرص هطول الأمطار في مثل هذا الوقت من العام.

أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة المرتفعات.

امتداد التأثير نحو بعض مناطق الوسطى والشرقية بشكل متفرق.

الأثر المتوقع على الحياة اليومية

من الطبيعي أن تؤثر مثل هذه الحالات المطرية على حركة السير والنقل، خصوصًا في المدن التي تعاني من ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار فقد تتشكل تجمعات مائية في الشوارع مما يعيق الحركة المرورية، إضافة إلى احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار الغزيرة أو العواصف المصاحبة.

كما أن نشاط الرياح المثيرة للغبار قد ينعكس سلبًا على مرضى الجهاز التنفسي، مما يستدعي أخذ الحيطة وارتداء الكمامات عند الضرورة.

أهمية متابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد

يشدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة متابعة النشرات اليومية والتنبيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية، حيث يتم تحديث التوقعات وفق تطورات الحالة الجوية فالمناخ متغير بطبيعته، وقد تزداد قوة السحب الركامية أو تتراجع في وقت قصير.

وتعتبر هذه التنبيهات أداة مهمة تساعد الأفراد والجهات الحكومية على الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، مثل تنظيم حركة المرور، تجهيز فرق الطوارئ، وضمان استمرارية الخدمات العامة.

استعدادات الجهات المعنية

عادة ما ترافق مثل هذه الحالات حالة من الاستنفار لدى الجهات الخدمية والبلديات والدفاع المدني، وذلك عبر: