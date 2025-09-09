نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي والتجاري الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم، الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي والتجاري الصيني ليو جون، وذلك بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء تعزيز الشراكات الإستراتيجية في عمليات الخزينة وإصدار الصكوك والنهوض بمبادرات تمويل المشاريع، إلى جانب الاستثمارات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية