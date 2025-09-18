نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في الرياض.

تعرف على مواقيت الصلاة غدًا الجمعة في الرياض 2025، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة وباقي أوقات الأذان وفقًا للتوقيت المحلي للعاصمة السعودية.

موعد صلاة الجمعة في الرياض

تستعد العاصمة الرياض اليوم الجمعة لاستقبال المصلين في مختلف المساجد والجوامع، حيث يحل وقت صلاة الظهر في تمام الساعة 11:47 صباحًا، وهو التوقيت الذي تقام بعده صلاة الجمعة مباشرة.

وتشهد مساجد الرياض عادةً حضورًا كثيفًا من المصلين في هذا اليوم المبارك، مع أجواء روحانية مميزة.

مواقيت الصلاة في الرياض غدًا

إلى جانب صلاة الجمعة، جاءت مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الجمعة على النحو التالي ؛

دوت الخليج: 4:22 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 3:14 مساءً

المغرب: 5:54 مساءً

العشاء: 7:24 مساءً

فضل صلاة الجمعة

تعد صلاة الجمعة من أعظم الشعائر الإسلامية التي يحرص المسلمون على أدائها، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل مقيم.

وهي ليست فقط عبادة جماعية وإنما فرصة للتلاقي بين المسلمين وتبادل السلام والدعاء، مما يعزز روح الترابط والتكافل.

استعدادات المساجد في الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة بتهيئة المساجد والجوامع في الرياض لاستقبال المصلين، مع التأكيد على تطبيق الإرشادات الصحية والمحافظة على النظام داخل بيوت الله.

كما نصحت الوزارة بضرورة التبكير إلى المسجد واغتنام فضائل هذا اليوم المبارك.

أدعية مستحبة يوم الجمعة

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، لا سيما في الساعة الأخيرة قبل المغرب، والتي ورد أنها ساعة استجابة.

ومن أبرز الأدعية: الاستغفار، الدعاء للأهل والذرية، والدعاء للمسلمين عامة بالرحمة والمغفرة.

دعوة للالتزام بالسنن

و ينصح العلماء بالالتزام بسنن يوم الجمعة مثل: الاغتسال، التطيب، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور الخطبة بإنصات وخشوع.