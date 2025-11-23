نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية رئيس الجمهورية: "IRC Expo 2025" يعزز دعمه للابتكار بانضمام صندوق رعاية المبتكرين كشريك استراتيجي. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تتواصل الاستعدادات لانعقاد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC Expo 2025)، الحدث الأبرز الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

​وأعلنت الأكاديمية، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوة مهمة في مسار دعم منظومة الابتكار، تمثلت في انضمام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي رئيسي للحدث.

​ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا لجهود الدولة في تمكين الشباب المبدعين وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات صناعية وفرص استثمارية حقيقية، ما يعزز الارتباط بين البحث العلمي والصناعة.

​من المقرر أن يُعقد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 في فندق سانت ريجس بالقاهرة. ومن المتوقع أن يستقطب IRC Expo 2025، كأكبر منصة دولية، تجمعًا واسعًا من الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال والشركاء الصناعيين من مختلف دول العالم لعرض وتسويق الابتكارات المتميزة.

​ويُمثل المعرض فرصة محورية لربط الإمكانيات البحثية بالاحتياجات السوقية، وإعادة تعريف مستقبل الابتكار.