الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة لتعزيز النظام العملي وتحسين بيئة العمل في المملكة أصدر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل دضرضط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تجبر الأجانب على زي موحد ومنعهم من لبس الثوب السعودي.. السبب؟