الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار حرصها على الحفاظ على الهوية الثقافية والالتزام بالضوابط الشرعية، تُصدر المملكة العربية السعودية باستمرار توجيهات تنظم عملية تسجيل المواليد . ومن أحدث هذه القرارات، الذي لاقى تساؤلات واسعة من المواطنين، هو منع تسمية الأطفال بأسماء الأندية الرياضية مثل "الهلال" و"النصر"، وذلك ردا على استفسارات مقدمة عبر المنصات الرقمية المختصة عشمفذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

"ابتداءا من اليوم" قرار جديد من الداخلية السعودية بمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً عن رفض تسجيل أسماء مثل "الهلال" و"النصر" للمواليد الجدد. وجاء هذا القرار كرد فعل على تزايد عدد الاستفسارات المقدمة من أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية، مثل منصة "أبشر"، للاستفسار عن مدى قانونية هذه الأسماء.

القرار الجديد: منع تسمية المواليد بأسماء الأندية الرياضية

ويرجع سبب هذا المنع إلى أن هذه المسميات تحمل دلالات مؤسسية ورياضية بحتة، ولا تليق بأن تكون اسماً لشخص، كما أنها قد تتسبب في إحراج للفرد في المستقبل أو تشكل انتقاصاً من الكرامة الإنسانية عبر اختزاله في رمز رياضي.

لماذا لجأ بعض الآباء إلى هذه التسميات من الأساس؟

قبل صدور هذا القرار، لجأ بعض الأهالي - بدافع الحماس الرياضي - إلى تسمية أبنائهم بأسماء أندية مشهورة أو ألقابها مثل "الهلالي" أو "العالمي". وبرر البعض هذا الاختيار باعتبار هذه الأندية رمزاً للنجاح والإنجازات البارزة، متطلعين لأن يحذو أبناؤهم حذوها ويحققوا التفوق في حياتهم.

لائحة الأسماء الممنوعة في السعودية: دليلك الكامل

إلى جانب أسماء الأندية، نشرت الجهات المختصة قائمة موسعة بالأسماء الممنوعة في السعودية والتي تخالف المعايير الموضوعة. تنقسم هذه الأسماء إلى فئات، منها ما يحمل دلالات غير واضحة أو أجنبية، وما يتعارض مع التعاليم الإسلامية.

أمثلة على بعض الأسماء الممنوعة تشمل:

أسماء ذات أصول أجنبية أو غير مفهومة: تولين، لورين، يارا، إيلين، سيتاف، ناردين، مايا.

أسماء تشير إلى مفردات ذات دلالة دينية خاصة: تبارك، بسملة، ملاك.

أسماء ذات معاني غير لائقة أو محايدة: ريتال، لوران، أرم.

تهدف هذه القيود إلى حماية الهوية العربية والإسلامية للمجتمع وضمان اختيار أسماء ذات معاني واضحة ومحترمة.

كيف تختار اسم مولودك في السعودية؟ المعايير الأساسية

وضعت الحكومة السعودية معايير واضحة لمساعدة المواطنين في اختيار أسماء أبنائهم، وهي:

الالتزام بالشريعة الإسلامية: يجب أن يكون الاسم غير محرم ولا يحمل أي إيحاءات تعبدية لغير الله.

يجب أن يكون الاسم غير محرم ولا يحمل أي إيحاءات تعبدية لغير الله. منع الأسماء المائعة أو ذات الدلالات المسيئة: 不得使用具有贬义或与偶像名字相似的名称。

不得使用具有贬义或与偶像名字相似的名称。 تجنب الأسماء المركبة: يُمنع تسجيل الأسماء المركبة التي تشبه الألقاب الأجنبية.

يُمنع تسجيل الأسماء المركبة التي تشبه الألقاب الأجنبية. وضوح المعنى وجلاله: يجب أن يحمل الاسم معنىً جميلاً ومشرفاً، ويجنب الطفل السخرية أو الإحراج في الكبر.

يجب أن يحمل الاسم معنىً جميلاً ومشرفاً، ويجنب الطفل السخرية أو الإحراج في الكبر. عدم التسمي بأسماء الشياطين أو الملائكة: مثل "إبليس" أو "ملاك"، حيث إن "ملاك" من الأسماء الممنوعة حالياً.

هل اسم تالين ممنوع في السعودية؟

نعم، يعتبر اسم "تالين" من الأسماء الممنوعة في السعودية بسبب كونه اسماً أعجمياً غير عربي ولا يتوافق مع المعايير الموضوعة.

هل اسم ملاك مسموح في السعودية؟

لا، ليس مسموحاً باسم ملاك في المملكة العربية السعودية، حيث إنه من أسماء الملائكة والتي لا يجوز التسمي بها.

ما هي أبرز الأسماء الممنوعة حالياً؟

إلى جانب القائمة السابقة، يُمنع أي اسم فيه:

إهانة للكرامة الإنسانية.

حمولة عقائدية مخالفة للإسلام.

ارتباط بمؤسسات أو علامات تجارية (مثل أندية كرة القدم).

باختيار اسم مناسب لطفلك، أنت لا تتبع القانون فحسب، بل تمنحه أول هدية يحملها طوال حياته؛ هويته.