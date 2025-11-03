نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تأشيرة الزيارة الإلكترونية في السعودية 2025 وطريقة السداد أونلاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد اهتمام المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 بالبحث عن رسوم تأشيرة الزيارة العائلية الجديدة وطريقة التقديم عليها إلكترونيًا عبر منصة "إنجاز"، وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي شملت بعض إجراءات التأشيرات والخدمات القنصلية.

وتُعد خدمة الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية 2025 جزءًا من جهود الحكومة السعودية المستمرة في دعم استقرار الأسر المقيمة ولم شملها، من خلال تسهيل استقبال ذويهم بطريقة نظامية وآمنة، دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الجهات الحكومية بشكل مباشر، عبر منظومة إلكترونية متكاملة توفر الوقت والجهد.



رسوم الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية 2

حددت السلطات السعودية رسوم تأشيرة الزيارة العائلية وفقًا لمدة الإقامة المطلوبة، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

رسوم الزيارة لمدة 14 يومًا أو شهر واحد أو 3 أشهر: 300 ريال سعودي.

رسوم الزيارة لمدة 6 أشهر: 3000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة لمدة سنة كاملة: 5000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة لمدة سنتين: 8000 ريال سعودي.

ويتم سداد الرسوم إلكترونيًا عبر نظام الدفع الحكومي "سداد" أو من خلال منصة إنجاز أثناء تقديم الطلب.

خطوات التقديم على الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز

يمكن للمقيمين التقديم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية عبر الرابط الرسمي: https://enjazit.com.sa

اختيار "خدمات الأفراد" ثم الضغط على "طلب زيارة عائلية للمقيمين".

تعبئة البيانات الشخصية ورقم الإقامة بدقة.

إدخال بيانات الزائر مثل الاسم، الجنسية، جهة القدوم، ومدة الزيارة المطلوبة.

مراجعة الطلب وتأكيد المعلومات.

سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال نظام سداد أو عبر البطاقات البنكية.

طباعة الطلب واعتماده من جهة العمل أو الغرفة التجارية إن لزم الأمر.

شروط طلب الزيارة العائلية 2025

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب الزيارة العائلية، وتشمل ما يلي:

أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ألا يكون المقيم من العمالة المنزلية أو الفئات غير المصرح لها بطلب زيارة.

اقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى (الزوجة، الأبناء، الوالدين، الإخوة).

تعبئة البيانات باللغة العربية باستثناء الأسماء في حال كانت بغير العربية.

إدخال رقم جواز السفر الصحيح للزائر.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية

في العادة، مدة صلاحية التأشيرة 90 يومًا قابلة للتمديد لفترات مماثلة، حسب نوع التأشيرة.

يجب على الزائر مغادرة المملكة فور انتهاء المدة المحددة لتجنب الغرامات أو العقوبات.

يمكن تمديد التأشيرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر قبل انتهاء الصلاحية بسبعة أيام على الأقل.

كيفية تمديد الزيارة العائلية عبر منصة أبشر

لتمديد التأشيرة إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب أبشر للأفراد.

الدخول إلى "الخدمات الإلكترونية" ثم اختيار "الجوازات".

الضغط على "تمديد تأشيرة الزيارة العائلية".

اختيار اسم الزائر المطلوب تمديد تأشيرته.

دفع رسوم التمديد واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.

تنبيهات مهمة للمقيمين