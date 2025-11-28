أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: شركة "النصر للسيارات" تحقق أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة "النصر للسيارات" حققت أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر المتتالية، ما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة والتطوير التي نفذتها الحكومة بالشركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق الأرباح يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الشركات الوطنية على التعافي وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في السوق المحلية والخارجية.

وأكد مدبولي استمرار الحكومة في متابعة أداء شركات القطاع العام ووضع استراتيجيات للتطوير والتحسين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أرباح مستدامة، وتحويل الشركات المتعثرة إلى كيانات اقتصادية ناجحة تخدم الاقتصاد الوطني.