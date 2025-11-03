نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2025 عبر منصة إنجاز.. الشروط والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دليل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2025 عبر منصة إنجاز.. الشروط والخطوات بالتفصيل

مع التطور الرقمي السريع في المملكة العربية السعودية، أصبحت إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية أكثر سهولة وتنظيمًا من أي وقت مضى. فقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إلكترونية شاملة عبر منصة إنجاز، تتيح للمقيمين التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية.

يهدف هذا المقال إلى توضيح خطوات استخراج تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2025، مع شرح الشروط والمستندات المطلوبة، وفق أحدث تحديثات وزارة الخارجية السعودية.

ما هي تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية؟



تأشيرة الزيارة العائلية هي خدمة إلكترونية تمكن المقيمين من استقدام أفراد أسرهم من الدرجة الأولى مثل الزوجة، الأبناء، أو الوالدين. تمنح هذه التأشيرة إقامة مؤقتة داخل المملكة، ويمكن تمديدها إلكترونيًا حسب الأنظمة. وتُعد هذه الخدمة جزءًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية.

طريقة الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز



للتقديم على التأشيرة، يجب اتباع الخطوات التالية عبر منصة إنجاز الرسمية التابعة لوزارة الخارجية السعودية:

الدخول إلى منصة إنجاز الإلكترونية.

اختيار خدمة "تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين".

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة ومطابقتها مع بيانات جواز السفر.

سداد رسوم التأشيرة إلكترونيًا عبر نظام السداد الحكومي.

طباعة استمارة الطلب والاحتفاظ بها.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا باستخدام رقم الطلب أو رقم الإقامة حتى صدور التأشيرة.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 2025



حددت وزارة الخارجية مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة، وتشمل:

أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أن يكون الزوار من الأقارب من الدرجة الأولى فقط (الزوجة، الأبناء، الوالدين)

إدخال البيانات بنفس اللغة المدونة في جواز السفر.

سداد رسوم التأشيرة إلكترونيًا عبر منصة إنجاز فقط.

تحديث بيانات الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب رفض الطلب.

الأوراق المطلوبة لتأشيرة الزيارة العائلية



لتسريع عملية الموافقة على الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية مسبقًا:

جواز سفر الزائر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

إقامة المقيم سارية وواضحة التفاصيل.

عقد زواج موثق عند طلب زيارة للزوج أو الزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء موثقة حسب الأصول.

خطاب تعريف وظيفي صادر من جهة العمل.

إيصال سداد رسوم التأشيرة إلكترونيًا.

أنواع تأشيرات الزيارة العائلية ومدتها



تنقسم تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية إلى نوعين:

تأشيرة زيارة لمرة واحدة: تتيح الإقامة داخل المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا متواصلة.

تأشيرة زيارة متعددة الدخول: صلاحيتها عام كامل، وتسمح بالدخول عدة مرات، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل مرة 90 يومًا.

أهداف تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية



تهدف التأشيرة إلى تعزيز الروابط الأسرية بين المقيمين وعائلاتهم، وتسهيل زيارات الأقارب بطريقة نظامية، مع دعم التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية. كما تتيح للزائرين فرصة المشاركة في الأنشطة الثقافية والسياحية داخل المملكة.

وللحصول على التأشيرة بسهولة، يُنصح بالتأكد من صلاحية الإقامة وتحديث بيانات الكفيل وتجهيز جميع المستندات قبل بدء التقديم عبر منصة إنجاز.