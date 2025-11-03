نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

