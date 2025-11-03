نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء تخطف الأنظار.. أنوثة راقية وجاذبية لا تقاوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة بوسي مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف بها القلوب وتتصدر محركات البحث بإطلالة غاية في الأناقة والجاذبية.

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء تخطف الأنظار

وظهرت بوسي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، جاء بتصميم أنيق يُبرز قوامها الممشوق ويجمع بين الرقي والجرأة في آن واحد، لتؤكد مجددًا أنها واحدة من أكثر النجمات تميزًا في اختيار إطلالاتهن.

واختارت بوسي أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا برقة على كتفيها، مع لمسات بسيطة من الرفع عند مقدمة الرأس أضافت لإطلالتها لمسة من الحيوية والتألق، أما مكياجها فاعتمد على درجات ناعمة من الألوان الوردية والدافئة التي أبرزت ملامحها الأنثوية الناعمة، مع أحمر شفاه وردي هادئ منحها إطلالة رومانسية آسرة.

اخر اعمال بوسي

من ناحية أخرى، تواصل بوسي نجاحاتها الفنية هذا العام بعد أن شاركت في الموسم الصيفي الماضي بتقديم أغنيتين دعائيتين لاثنين من أبرز الأعمال السينمائية التي عرضت في موسم العيد.

فقد قدمت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، بمشاركة النجمة هيفاء وهبي، وهي أغنية حملت نفس اسم الفيلم وحققت انتشارًا واسعًا على المنصات الموسيقية، والفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وأحمد السقا، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم بينهم غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، حاتم صلاح، سامي مغاوري، وعلي صبحي.

أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان "شقاوة"، وقدمتها بوسي بمشاركة النجم المغربي سعد لمجرد كأغنية دعائية لفيلم "الشاطر"، الذي جمع عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، مع ظهور خاص للفنانين خالد الصاوي، شيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن توتا، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.