الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تنظيم شؤون الأحوال المدنية وحماية الهوية الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد يتعلق بـ الأسماء الممنوعة في السعودية، حيث أكدت الوزارة المختصة ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والاجتماعية عند اختيار أسماء المواليد الجدد . وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا بعد أن تزايدت الاستفسارات حول إمكانية تسمية الأبناء بأسماء ترتبط بالأندية الرياضية مثل الهلال أو النصر تذونث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأسماء الممنوعة في السعودية: قرار رسمي يوضح ضوابط تسمية المواليد

أوضحت وزارة الداخلية أن من بين الأسماء التي تم منع تسجيلها رسميًا في سجلات المواليد أسماء الأندية الرياضية، وعلى رأسها:

قرارات وزارة الداخلية بشأن الأسماء الممنوعة في السعودية

الهلال

النصر

وجاء هذا القرار بعد أن اتجه عدد من الأسر في السنوات الماضية إلى إطلاق أسماء مثل "الهلال الأزرق" و"العالمي" على أطفالهم تأثرًا بإنجازات الأندية السعودية، وهو ما اعتبرته الوزارة غير مناسب ومخالفًا للقوانين المنظمة لأسماء المواليد.

وأكدت الجهة المسؤولة عبر منصة إكس أن هذه الأسماء غير معتمدة رسميًا، وأن تسجيلها لم يعد مسموحًا، بالرغم من استخدامها سابقًا قبل تطبيق هذا النظام المُحَدَّث.

قائمة الأسماء الممنوعة في السعودية وفق الأنظمة الجديدة

وضعت الجهات الرسمية قائمة تضم مجموعة من الأسماء الممنوعة في السعودية، والتي لا يسمح بتسجيلها للأبناء لأنها تخالف الضوابط الشرعية أو تتعارض مع الهوية الثقافية للمجتمع. ومن هذه الأسماء:

نبية

المملكة

تبارك

ناردين

مايا

ليندا

بسملة

تولين

أرم

Nاريج

ريتال

ساندي

تالين

إيلان

لوران

ملكتينا

كبريال

لورين

ناريس

يارا

إيلين

سيتاف

المعايير الرسمية لاختيار أسماء المواليد في السعودية

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في أي اسم ليكون مقبولًا ويُسمح بتسجيله، وتشمل الضوابط:

أن يحمل الاسم معنى إيجابيًا لا يتعارض مع القيم الأخلاقية.

عدم احتوائه على دلالات مرتبطة بالشياطين أو الرموز المحرمة.

منع استخدام الأسماء المركبة أو التي تتكون من كلمتين داخل السجل المدني.

عدم تشابه الاسم مع أسماء الأصنام أو أي رموز وثنية.

الالتزام الكامل بما تنص عليه الشريعة الإسلامية من ضوابط في اختيار أسماء الأبناء.

أسئلة شائعة حول الأسماء الممنوعة في السعودية

هل اسم تالين ممنوع في السعودية؟

نعم، اسم تالين يعتبر ضمن الأسماء الممنوعة في السعودية، وقد أوضحت الجهات الرسمية أنه غير متوافق مع معايير التسمية المعتمدة.

هل يُسمح بتسمية مولود باسم ملاك؟

لا، اسم ملاك أيضًا من الأسماء غير المصرح بها داخل السعودية، وذلك لاعتبارات شرعية وتنظيمية

ما أشهر الأسماء التي منعتها الحكومة مؤخرًا؟

من أبرزها: أسماء الأندية مثل الهلال والنصر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسماء المذكورة في القائمة التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية.