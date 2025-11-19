الكرملين: محطة الضبعة مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:32 مساءً -

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر مهمة للغاية وتعد مشروعا رائدا للتعاون بين روسيا ومصر، مشيرًا إلى أن المشروع يتقدم بنجاح.

ما آخر التطورات في المشروع؟

وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية، أن مشروع محطة" الضبعة" للطاقة النووية في مصر يسير على نحو جيد، وهناك ما يدعو للأمل في تشغيل المحطة قريبا.

وقال بيسكوف للصحفيين، مشيرا إلى مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية: "هذا المشروع بالغ الأهمية للطاقة النووية السلمية، تديره شركة "روساتوم" ويعد مشروعا رائدا للتعاون بين بلدنا ومصر، منوها بأن المشروع يتقدم بنجاح".

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية.

ووقعت روسيا ومصر، في نوفمبر 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.

وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.