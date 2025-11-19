"اسأل روحك".. ياسمين رئيس تتصدر موسم رمضان 2026 بعمل درامي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "اسأل روحك"، المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز المنافسين في السباق المقبل.

تفاصيل المسلسل

المسلسل من تأليف الكاتب محمد حناوي، وإخراج رضا عبد الرازق، ويأتي التعاون بينهم ليقدّم توليفة درامية قوية تعتمد على المشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بأسلوب مشوّق يليق بجمهور رمضان.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الأيام المقبلة عن باقي أبطال العمل، بالإضافة إلى بدء أولى مراحل التصوير بعد انتهاء التحضيرات النهائية.

فيلم ماما وبابا

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية فيلم “ماما وبابا” بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، أحمد محمدي، فكرة رحمة فلاح، تأليف ورشة براح، إخراج أحمد القيعي، إنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.