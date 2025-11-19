العالم اليوم - إسرائيل هيوم: إلغاء لقاء ويتكوف والحية بسبب "الضغوط"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل هيوم: إلغاء لقاء ويتكوف والحية بسبب "الضغوط" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، بإلغاء لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع مسؤول كبير في حماس، بسبب الضغوط والانتقادات.

وكان من المفترض أن يلتقي ويتكوف بالقيادي في حماس خليل الحية، الأربعاء، في إسطنبول.

وبحسب موقع "وللا" الإسرائيلي، فإن جهات إسرائيلية اعتبرت أن اللقاء يشكّل اعترافًا بمكانة حماس وسيُصعّب على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية في المفاوضات مع الحركة.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن الهدف من اللقاء كان مناقشة "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وليس هذا اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين، فقد التقى ويتكوف والحيّة في السابق، في أكتوبر في شرم الشيخ، قبل لحظات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد حضر ذلك اللقاء أيضًا جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وتدفع إدارة ترمب بقوة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع إغلاق ملف مقاتلي حركة حماس العالقين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوصلت حماس وإسرائيل، في 10 أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وصمد الاتفاق حتى الآن رغم بعض التصعيدات.