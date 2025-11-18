نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقال الحساوي.. حرفة تمتد جذورها إلى آلاف السنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أروقة الحرف التقليدية، يلفت الحرفي صالح السلطان أنظار الزوار بحرفته الدقيقة في صناعة العقال اليدوي الحساوي، تلك الحرفة التي تحكي تاريخًا يمتد لآلاف السنين، يقف السلطان بين أدواته وخيوطه المتقنة ليقدّم للزائرين رواية تراثٍ عميق، يعود إلى ما بين 2000 و4000 سنة قبل الميلاد، حين عُثر على تماثيل قديمة تظهر فيها ملامح العقال بوضوح.

ويستعرض السلطان مراحل تطور العقال عبر العصور، ابتداءً من عقال السحاب الذي ارتبط اسمه بوظيفته الأولى في عقل أرجل الحلال "النياق والجمال" قبل أن يتحول إلى الشكل المعروف اليوم بعقال القحاطة، المميز بمرونته وقابليته للتوسع والانكماش، وهو ابتكار يعكس مهارة الصانعين الأوائل.

ومع الزمن تطور شكل العقال ليظهر العقال المُقصّب، الذي احتل مكانة بارزة، وصولًا إلى العقال الأسود الذي أصبح رمزًا للزي السعودي المعاصر، وحرفة العقال تتوارثها الأجيال، وتظلّ جزءًا أصيلًا من الهوية التي تفخر بها الأحساء ويمتد وهجها في ذاكرة الثقافة السعودية