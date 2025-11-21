نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الوزير.. أمين «الأعلى للجامعات» يشارك في استقبال الرئيس الكوري بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور وزير التعليم العالي شارك أمين المجلس الأعلى للجامعات في استقبال الرئيس الكوري بجامعة القاهرة، حيث أكد الدكتور مصطفى رفعت أن الزيارة تمثل شهادة ثقة دولية وتسهم في دعم فرص الاستفادة من المنح التكنولوجية داخل الجامعات المصرية كافة.

وشارك في مراسم الاستقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فيما رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بالرئيس الضيف خلال زيارته التاريخية للجامعة.

وتبرز مشاركة أمين المجلس الأعلى للجامعات في هذا الحدث المميز حرص الدولة على توسيع الروابط بين الجامعات المصرية والمبادرات الدولية الداعمة للتعليم والابتكار.

وشهد اللقاء إعلان الرئيس الكوري إطلاق مبادرة "S.H.I.N.E" الهادفة إلى بناء السلام وتعزيز الازدهار، إضافة إلى تقديم مجموعة من المنح الدراسية لطلاب مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تأكيد التزام بلاده بالمساهمة في إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع القيادة السياسية المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن اختيار جامعة القاهرة لإطلاق الرؤية الكورية الجديدة تجاه الشرق الأوسط يعكس أهمية ودور مؤسسات التعليم العالي المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تعميم المبادرات وتوفير فرص متساوية للطلاب.