نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة على الخريطة الدولية بزيارة رئيس كوريا. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الزيارة التاريخية للرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى جامعة القاهرة أصداءً إعلامية دولية واسعة، حيث تصدرت وقائع الزيارة وتفاصيلها كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، التي أبرزت الدور المحوري للجامعة كمنصة للحوار الحضاري والتعاون الدولي، ومركز إشعاع علمي وثقافي في المنطقة.

فقد أشارت صحيفة The Asia Business Daily إلى أن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة امتلأت عن آخرها بـ3050 مقعدًا في استقبال فخامة الرئيس الكوري، الذي أعلن من تحت قبة الجامعة إطلاق مبادرة تحمل اسم SHINE، تهدف إلى تعزيز رؤية تعاون مشترك بين شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط تحت شعار السلام والازدهار والتبادل الثقافي، موضحة أن حروف المبادرة ترمز إلى: الاستقرار، والانسجام، والابتكار، وبناء الشبكات، والتعليم، بما يعكس إطارًا استراتيجيًا متكاملًا للتعاون المستقبلي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة Maeil Business Newspaper تأكيد الرئيس الكوري تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار للهلال الأحمر المصري، دعمًا للجهود الإنسانية في مواجهة أزمات غزة، وتعزيزًا للتضامن مع مصر والمنطقة، مشيرة إلى تأكيده دور كوريا كقوة عالمية مسؤولة تدافع عن قيم السلام والتعاون الإقليمي.

كما أبرزت الصحيفة ما ورد في الخطاب الرئاسي حول عمق العلاقات المصرية الكورية، وربط “معجزة نهر الهان” بنظيرتها المصرية على ضفاف النيل، في إشارة إلى شراكة تقوم على الابتكار والتنمية المستدامة.

أما صحيفة The Chosun Daily فقد سلطت الضوء على البعد الثقافي والتعليمي للزيارة، حيث نقلت دعوة الرئيس لي لتوسيع التبادل الأكاديمي والمنح الدراسية للطلاب المصريين، وتعميق التعاون بين الجامعات في البلدين، مؤكدًا أن التلاقي الثقافي والتعليمي هو الجسر الأقوى لتعزيز الصداقة بين الشعوب، ومشيرًا إلى الدور المتنامي لما تحمله الثقافة الكورية من تأثير إقليمي ودولي.

كما تناولت صحيفة The Korea Times تدشين مبادرة SHINE باعتبارها خطوة استراتيجية لتوسيع الشراكات الكورية في الشرق الأوسط، ونشرت صورة للرئيس الكوري وهو يبادل طلاب جامعة القاهرة التحية عقب خطابه التاريخي بقاعة الاحتفالات الكبرى، في مشهد عكس عمق التفاعل الإنساني والثقافي بين الجانبين.

من جانبها، أكدت وكالة يونهاب للأنباء (YONHAP)، وهي الوكالة الوطنية الرسمية في كوريا الجنوبية، أن الرئيس لي اقترح من جامعة القاهرة مبادرة شاملة لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات السلام والابتكار والتبادل المعرفي والثقافي، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها جامعة القاهرة على المستوى الدولي.

وتؤكد جامعة القاهرة أن هذا الحضور الإعلامي الدولي المكثف للزيارة يعكس ثقة المؤسسات العالمية في دورها الريادي ومكانتها التاريخية، ويجسد قدرتها على أن تكون منصة رفيعة للحوار الحضاري وصياغة المبادرات الكبرى، بما يدعم مسيرة التعاون المصري الكوري ويؤسس لشراكات استراتيجية تخدم مستقبل الأجيال القادمة وتعزز مسارات السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.