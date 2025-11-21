نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في مقر الجبلاية في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "جلسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية ودعم المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة قبل الارتباطات الرسمية".

وأضاف:" الدكتور أشرف صبحي والمهندس أبوريدة اتفقا على دعم دعم المنتخبين الوطني الأول والثاني وحسام حسن وحلمي طولان في مشوارها ببطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب وبطولة كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة ".