نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مودرن سبورت: نسعى لإنشاء فرع جديد في أوروبا والدوري الممتاز لا قيمة له من دون الأندية الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للنادي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات مشيرًا إلى أنها لن تكون الخطوة الأخيرة في هذا الإطار.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "هناك خطة واضحة لسلسلة توسعات مودرن سبورت في الفترة المقبلة بهدف بناء منظومة احترافية وتوفير بيئة تدريبية احترافية للمواهب الشابة".

وأضاف دعبس: "لا بد من الاستثمار في الأندية الشعبية ومن وجهة نظري أن الدوري الممتاز لا قيمة له من دون الأندية الشعبية".

وتابع دعبس: " نسعى لإنشاء فرع جديد لنادي مودرن سبورت في أحد الدول الأوروبية ضمن خطة مستقبلية لمجلس الإدارة في الفترة المقبلة".