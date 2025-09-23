4 نصائح للتصدي للتوتر

4 نصائح للتصدي للتوترمن الطبيعي أن تشعر بالتوتر من حين لآخر، لكن التوتر طويل الأمد قد يُسبب مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، بالإضافة إلى الإضرار بصحة الخلايا وتسريع الشيخوخة.

وتحدثت إليسا إيبيل، الخبيرة في الصحة والشيخوخة، ومؤلفة كتاب «وصفة التوتر» لشبكة «سي إن بي سي نيوز» الأميركية عن تأثير التوتر على الجسم بقولها: «في كل خلية من خلايا الجسم، تحتوي الكروموسومات على أغطية واقية عند أطرافها، تُسمى التيلوميرات».

وأضافت: «هذه الأغطية لا تحب التوتر، وهو تهديد لها لأنه قد يُتلف حمضنا النووي ويُسبب مشكلات بيولوجية متنوعة. وعندما نمضي سنوات وسنوات، أو عقوداً، دون السيطرة على توترنا، فإن هذا الأمر يُسرّع من وتيرة الشيخوخة لدينا».

وأشارت إيبيل إلى أن هناك بعض الممارسات التي يمكن إضافتها إلى روتينك اليومي لخفض مستويات التوتر، والتمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

وهذه الممارسات هي:

- تناول مزيد من الفاكهة والخضراوات.

- أخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم، حتى لو كانت مدة الفترة الواحدة 5 دقائق فقط.

- إضافة مزيد من أحماض أوميغا 3 إلى النظام الغذائي أو اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التي تعتمد على الأطعمة الغنية بالعناصر المغذّية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، بالإضافة إلى كميات معتدلة من منتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن. وقد ثبت أن أحماض أوميغا 3 وحمية البحر المتوسط تقللان من أعراض التوتر والاكتئاب.

- احرص على ممارسة اليوغا أو تمارين التنفس، إذ يساعدك ذلك على الوصول إلى درجة عميقة من الراحة والصفاء الذهني، وفقاً لإيبيل.*وكالات

