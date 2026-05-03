1/0 رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 مساءً - يخوض النصر مواجهة قوية أمام القادسية، مساء اليوم الأحد 3 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي، في لقاء مرتقب يجمع بين طموح الصدارة ورغبة أصحاب الأرض في تحقيق المفاجأة.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والقادسية يلا شوت في الدوري السعودي بجودة عالية دون تقطيع

يدخل النصر اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية، بعدما حقق سلسلة مميزة من الانتصارات المتتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر خمس مباريات، وهو ما يعكس جاهزية الفريق ورغبته القوية في الاستمرار على نفس النسق لحسم سباق اللقب. كما يسعى العالمي للثأر من خسارته في مواجهة الدور الأول أمام القادسية بنتيجة (2-1)، وهو ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا إضافيًا.

في المقابل، يظهر القادسية بمستوى متباين خلال الجولات الأخيرة، حيث حقق نتائج متوسطة ما بين الفوز والتعادل والخسارة، لكنه يعول على عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم أداء قوي أمام المتصدر ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

كيفية متابعة مباراة النصر ضد القادسية والقنوات الناقلة

يمكن مشاهدة المباراة حصريًا عبر شبكة ثمانية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة ثمانية 1 HD بجودة عالية.

كما تتيح المنصة متابعة اللقاء عبر تطبيقها الرسمي على مختلف الأجهزة الذكية، مع تغطية تحليلية مميزة تشمل استوديو قبل المباراة وبعدها، إلى جانب تحليل فني شامل لأهم اللقطات.

معلق مباراة النصر ضد القادسية

يتولى التعليق على مجريات اللقاء المعلق فهد العتيبي، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبرى بشكل مميز.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي، في مواجهة يُتوقع أن تشهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز.