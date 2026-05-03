يلا شوت مباشر..بث مباشر مباراة ريال مدريد و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب كورنيلا في واحدة من تلك الأمسيات التي لا تقرأ فقط بنتيجة صافرة النهاية بل بما تتركه من أثر على شكل سباق الدوري الإسباني حين يحل ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من موسم 2025-2026، المباراة تأتي في لحظة يبدو فيها كل شيء مشدودًا على حافة القرار حيث لم يعد الترتيب مجرد أرقام بل تحول إلى ضغط مستمر يرافق كل تمريرة وكل هجمة حتى اللحظة الأخيرة.

يدخل ريال مدريد هذه المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف المتصدر برشلونة الذي ابتعد بفارق كبير وصل إلى 88 نقطة بعد فوزه في الجولة ذاتها، ما جعل موقف الفريق الملكي أكثر تعقيدًا، ورغم هذا الفارق لا يزال الفريق بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا متمسك بفكرة الضغط حتى النهاية ومحاولة إبقاء المنافسة حية، ولو على مستوى الأمل الحسابي.

المدريد يدرك أن أي تعثر جديد يعني عمليًا خروجًا شبه كامل من سباق اللقب لذلك يدخل اللقاء بعقلية لا تقبل سوى خيار واحد وهو الفوز بغض النظر عن ظروف المباراة أو قوة الخصم أو حتى ما يحدث في مباريات المنافسين.

موقف إسبانيول في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر يخوض إسبانيول اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة في منطقة وسط الجدول التي تمنحه قدرًا من الراحة، لكنه لا يلغي طموحه في إنهاء الموسم بشكل أفضل، اللعب أمام ريال مدريد على ملعبه يمنح الفريق دافعًا مختلفًا،حيث تتحول المباراة إلى فرصة لإثبات الذات أمام أحد أكبر أندية العالم، بعيدًا عن حسابات القمة أو القاع.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

تقام المواجهة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وهو توقيت مسائي يضع المباراة في صدارة المشهد الكروي الأوروبي خلال اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اسبانيول

تنقل مباراة ريال مدريد الليلة عبر شبكة beIN Sports التي تمتلك الحقوق الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعرض المواجهة عبر قناة

beIN Sports HD 2 مع تغطية متكاملة تبدأ قبل المباراة بفترة طويلة وتشمل تحليلًا فنيًا دقيقًا لكل تفاصيل اللقاء وتستمر بعد نهايته لمراجعة كل لحظة مؤثرة.

صوت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

يتولى التعليق على مواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول المعلق حسن العيدروس الذي يتميز بأسلوبه الهادئ والدقيق في وصف مجريات اللعب مع قدرة على إبراز الجوانب التكتيكية داخل المباراة وإيصالها للمشاهد بصورة واضحة ومركزة.