رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 مساءً - على أرضية ملعب كورنيلا تتجه الأنظار نحو مواجهة تحمل طابعًا مختلفًا في توقيتها وتأثيرها، حين يلتقي ريال مدريد مع مضيفه إسبانيول ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، المباراة ليست مجرد محطة في جدول مزدحم بل حلقة مرتبطة مباشرة بصراع اللقب حيث تتقاطع نتائجها مع مسار البطولة بشكل قد لا يُمحى حتى صافرة النهاية.

يخوض ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 74 نقطة في وضع لا يحتمل فقدان المزيد من النقاط خاصة مع اتساع الفارق مع المتصدر برشلونة الذي وصل إلى 88 نقطة بعد فوزه الأخير، الفريق بقيادة ألفارو أربيلوا يدخل المباراة وهو مدرك أن كل دقيقة تحمل وزنًا مضاعفًا وأن اللعب خارج الأرض أمام منافس منظم قد يضيف طبقة جديدة من التعقيد على سباقه نحو القمة.

المدريد هنا لا يلعب فقط من أجل الفوز بل من أجل إبقاء فكرة المنافسة حيى ولو نظريًا حتى المراحل الأخيرة.

في الجانب الآخر يظهر إسبانيول وهو في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، في منطقة آمنة نسبيًا، لكنها لا تخلو من رغبة واضحة في تحسين الصورة العامة قبل نهاية الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول

تقام مواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر بالإضافة إلى الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية في توقيت يجعلها ضمن أبرز مواجهات اليوم في الكرة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اسبانيول

تنقل مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول حصريًا عبر شبكة beIN Sports الناقل الرسمي للدوري الإسباني في المنطقة العربية، وتعرض عبر قناة:

beIN Sports HD 2، مع تغطية موسعة تشمل متابعة فنية دقيقة قبل وأثناء وبعد اللقاء وتحليل شامل لكل ما يدور داخل المستطيل الأخضر.

معلق مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول

يتولى التعليق على مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول المعلق حسن العيدروس الذي يقدم أسلوبًا يعتمد على الوصف الهادئ والتحليل المتوازن مع إبراز التفاصيل التكتيكية التي تصنع الفارق داخل مجريات اللعب.