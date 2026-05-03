حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو المواجهة التي تجمع بين الأهلي السعودي والأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر الآن في الدوري السعودي علي الأسطورة الآن بدون تقطيع

يدخل الأهلي هذه المباراة وهو في حالة فنية جيدة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويطمح إلى تحقيق فوز جديد يرسخ أقدامه بين الكبار ويُبقيه قريبًا من صراع القمة حتى الجولات الأخيرة.

في المقابل، يعيش الأخدود وضعًا صعبًا في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، ويُدرك أن أي تعثر جديد قد يعقد مهمته في البقاء، ما يجعله يدخل اللقاء بشعار “لا بديل عن النقاط”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الأخدود

يمكن متابعة أحداث اللقاء بشكل حصري عبر شبكة ثمانية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة Thmanyah 2 HD، مع تغطية شاملة تشمل استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بالإضافة إلى متابعة فنية لأبرز اللقطات.

كما تتيح المنصة مشاهدة المباراة عبر تطبيقها الإلكتروني بجودة عالية، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء بسهولة من مختلف الأجهزة الذكية.

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقعه في القمة، بينما يقاتل الأخدود للهروب من مناطق الهبوط.