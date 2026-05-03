رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 مساءً - يستعد الأهلي السعودي لخوض مواجهة مهمة أمام الأخدود، مساء اليوم الأحد 3 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، في لقاء يُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يدخل الأهلي المواجهة وهو في حالة فنية مميزة، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات خلال آخر 5 مباريات، وهو ما يعكس الاستقرار الفني والانسجام الكبير بين لاعبيه في الفترة الأخيرة. ويسعى الفريق لمواصلة هذا الزخم وتحقيق فوز جديد يُقربه أكثر من مراكز الصدارة، خاصة بعد أن حسم مواجهة الدور الأول لصالحه بهدف دون مقابل.

في المقابل، يمر الأخدود بفترة صعبة على مستوى النتائج، حيث لم يتمكن سوى من تحقيق فوز وحيد في آخر 5 مباريات، مقابل 4 هزائم، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير في ظل صراعه من أجل البقاء ضمن أندية دوري الأضواء. ويأمل الأخدود في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي تساعده على تحسين موقفه في جدول الترتيب.

معلق مباراة الأهلي ضد الأخدود والقنوات الناقلة

يمكن متابعة أحداث اللقاء بشكل حصري عبر شبكة ثمانية، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي، سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو عبر منصتها الرقمية.

وسيتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق عبدالله الحربي، الذي سيقدم تغطية صوتية مميزة لكافة أحداث اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الأخدود عبر الإنترنت

تتوفر خدمة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق “Thmanyah”، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء بجودة عالية من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، إلى جانب الاستمتاع باستوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة، يتناول أبرز الجوانب الفنية وأهم اللقطات.

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يقاتل الأخدود للهروب من مراكز الهبوط.