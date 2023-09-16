نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد يوسف مدرب النادي الأهلي السابق، صدمة قوية إلى جماهير القلعة الحمراء بشأن الصفقة الجديدة.

وتحدث محمد يوسف عن أداء رضا سليم لاعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وأكد محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رضا سليم ميزته السرعة، لكن اللاعب ليس مهاريًا، لكن بشكل عام رضا قدم أداءًا جيدًا".



وتابع: "الأهلي لم يستفيد على الإطلاق من الركنيات التي وصلت له خلال اللقاء".

واختتم: "تمريرات الأهلي الصحيحة قليلة للغاية، واستخلاص الكرة بالنسبة للاعبي اتحاد العاصمة الجزائري كان جيدًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.