نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يتغنى بديكلان رايس بكلمات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بديكلان رايس الذي استطاع الوصول لمستواه بسرعة مع الفريق بعد انتقاله في صفقة قياسية للنادي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في نهاية الموسم.

وكان انتقال رايس من وست هام يونايتد في يوليو يعني أن اللاعب الدولي الإنجليزي خاض فترة استعداد للموسم الجديد مع أرسنال وكان مثيرا للإعجاب في قلب خط الوسط، حيث لعب كل دقيقة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 24 عاما نجاحا فوريا وفاز بجائزة أفضل لاعب في أرسنال لشهر أغسطس، بينما كان هدفه الأول مع النادي هو الفوز الذي تحقق قبل النهاية على غريمه القديم مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أرتيتا للصحفيين يوم الجمعة قبل مواجهة إيفرتون في الدوري يوم الأحد "تأمل دوما أن تكون عملية الانتقال سلسة وسريعة، لكن في بعض الأحيان يكون الواقع مختلفا تماما. في حالته كان الأمر إيجابيا حقا، فقد وجد الأمر سهلا للغاية. فهم الفريق وطريقتنا في اللعب بسرعة كبيرة جدا والأمور تسير بشكل جيد بالنسبة له".

وبينما استقر رايس في أرسنال، غادر نيكولاس بيبي الفريق الذي انضم اليه في صفقة قياسية مع إنهاء النادي عقد اللاعب الدولي القادم من ساحل العاج والذي كلف 72 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.

وساعد بيبي أرسنال في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، لكنه سرعان ما وجد أن وقت اللعب محدود تحت قيادة أرتيتا. وغادر بيبي أرسنال بعد أن سجل 27 هدفا في 112 مباراة وانضم إلى طرابزون سبور في انتقال مجاني.

وقال أرتيتا "لم أشارك في هذه الصفقة لكن ما يمكنني قوله عنه كشخص هو أنه فتى استثنائي، وقد بذل قصارى جهده. ليس خطأه المبلغ الذي دفعناه في ذلك الوقت. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، عليك المضي قدما... وقد تم اتخاذ القرار واعتقد أنه كان في صالح الطرفين".

وقال أرتيتا إن الجناح بوكايو ساكا "تدرب بشكل طبيعي" وسط مخاوف من احتمال تعرضه لإصابة في وتر العرقوب، فيما أضاف الإسباني أن أرسنال يتطلع إلى تمديد عقد القائد مارتن أوديغارد الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2025.