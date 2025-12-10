الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة تؤكد التطور المتسارع في الخدمات الحكومية، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تنفيذ تمديد التأشيرات في السعودية 2026 بشكل مجاني ولمدة 30 يومًا كاملة لجميع أنواع التأشيرات المنتهية . ويُعد هذا الإجراء واحدًا من أهم القرارات التي رأت النور خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل حيّز التنفيذ فورًا دون الحاجة لأي إجراءات إضافية أو دفع رسوم طحظحت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار هام بخصوص تمديد التأشيرات في السعودية 2026 لهذه الفئات

ارتياح واسع بعد بدء تنفيذ قرار تمديد التأشيرات في السعودية 2026

أحدث هذا القرار موجة كبيرة من الارتياح بين المقيمين والزوار الذين كانوا يواجهون عبئًا مستمرًا في تجديد التأشيرات. وتشير شهادات عديدة إلى حجم التغيير الكبير الذي أحدثته الخطوة.

أم محمد، مقيمة مصرية بالرياض، تقول: “كنا نتكبّد مبالغ كبيرة بشكل دوري لتجديد التأشيرة أو إصدار تأشيرة خروج وعودة. اليوم أصبح الأمر أسهل والقلق انتهى تمامًا.”

ويؤكد مراقبون أن آلاف الأسر المقيمة داخل المملكة ستستفيد من هذا الإجراء، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أن القرار سيقلل الأعباء المالية السنوية بمئات الملايين من الريالات.

أثر اقتصادي كبير يعزّزه تمديد التأشيرات في السعودية 2026

يرى المختصون أن هذا الإجراء لن يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل سيُسهم في دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة. فالسماح ببقاء الزائر أو المقيم لفترة أطول يعني زيادة الإنفاق داخل المملكة بدل السفر الاضطراري، ما يُبقي دورة الإنفاق داخل السوق السعودي.

وتقدّر تقارير أولية أن تمديد التأشيرات في السعودية 2026 قد يسهم في توفير مليارات الريالات سنويًا نتيجة تقليل السفر المفاجئ الذي لا يعود بفوائد اقتصادية تُذكر.

قرار ينسجم مع رؤية 2030 والتحول الرقمي في المملكة

تسير المملكة بثبات نحو تحديث الأنظمة الحكومية وربطها بالتقنيات الحديثة، وهو ما يتوافق تمامًا مع مستهدفات رؤية 2030. ويأتي قرار تمديد التأشيرات المجاني ليعزز نجاح منصة “أبشر” التي أصبحت نموذجًا عالميًا في الخدمات السريعة والرقمية.

الدكتور فيصل الحربي، خبير الهجرة والقانون، وصف القرار قائلاً: “هذه خطوة نوعية تعكس التزام السعودية بتقديم خدمات حضارية ومتطورة تضاهي ما تقدمه الدول الأكثر تقدمًا.”

طريقة تفعيل تمديد التأشيرات في السعودية 2025 بضغطة زر

اللافت في القرار أن آلية الاستفادة منه غاية في البساطة؛ إذ يستطيع المستفيد الدخول إلى منصة “أبشر” وإتمام عملية التمديد خلال ثوانٍ فقط، دون أي وثائق إضافية أو مراجعات ميدانية.

أحمد السالم، مدير مشاريع تقنية، يروي تجربته: “كنت مضطرًا للسفر خلال أيام لإنهاء التأشيرة، لكن التمديد المجاني منحني 30 يومًا إضافية أكملت فيها مهمة عملي العاجلة دون مغادرة المملكة.”

أما سارة أحمد، طالبة يمنية، فتقول إن القرار منح أسرتها شعورًا بالاستقرار بعد سنوات من التوتر بسبب انتهاء التأشيرات في أوقات حرجة.

آفاق مستقبلية وتوسّع متوقع في قرارات التسهيل

يتوقع محللون أن يشهد قطاع التأشيرات تحديثات إضافية خلال الفترة المقبلة، قد تشمل أنواعًا جديدة أو تمديدات أطول، ضمن توجه حكومي واضح لرفع الأعباء عن الزوار والمقيمين ومنحهم مرونة أكبر في التخطيط والتنقل داخل المملكة.

يمثل تمديد التأشيرات في السعودية 2026 تحولًا محوريًا في خدمات الجوازات السعودية، ويعكس رؤية المملكة في تبني إجراءات إنسانية ورقمية متقدمة. ويمكن لأي مستفيد الآن تفعيل التمديد المجاني مباشرة عبر منصة “أبشر” قبل انتهاء التأشيرة للحصول على 30 يومًا إضافية قد تُحدث فرقًا كبيرًا في حياته اليومية.