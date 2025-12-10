الوطنية للانتخابات تخصص خطًا ساخنًا لتلقي الشكاوى الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:32 مساءً - عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا قبل قليل، لاستعراض بدء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل في 30 دائرة أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال المؤتمر، دعا القاضي أحمد بنداري المواطنين إلى تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على هواتفهم للاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية والاطلاع على نسب الكثافات بها، مؤكدًا أن الهيئة خصصت الخط الساخن 19826 لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية.



متابعة مباشرة مع المحافظات

وأجرى بنداري اتصالًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات التي تشهد إعادة التصويت.

وفي محافظة أسيوط، أكد رئيس لجنة المتابعة أن جميع اللجان فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، باستثناء اللجنة رقم 20 بالدائرة الأولى التي تأخر فتحها حتى الساعة 9:30، كما شهدت اللجنة 22 في الدائرة نفسها زحامًا كبيرًا، مما استلزم الدفع باحتياطيين من المشرفين والموظفين لتسهيل عملية التصويت.

كما رصدت غرفة العمليات شكاوى بشأن وجود تجمعات أمام بعض لجان دائرة الطالبية بالجيزة لتوجيه الناخبين، ووجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بالتحقق من هذه الشكاوى وضبط أي مخالفات.



نطاق الدوائر المعاد التصويت بها

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، وتشمل 58 مقعدًا داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بهذه الدوائر 16,043,297 ناخبًا.