نجم ميلان السابق ينتقل إلى الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - فسخ المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عقده مع سيون السويسري، وقرر العودة إلى أضنة ديميرسبور التركي الذي لعب فيه خلال موسم 2021-2022.

وأكد النادي السويسري الذي هبط للقسم الثاني هذا الصيف بعد احتلال المركز قبل الأخير الموسم الماضي، الخميس رحيل بالوتيلي.



وكان اللاعب (33 عامًا) يحصل على أحد أعلى الرواتب في الدوري السويسري، وسجل ستة أهداف (ثلاثة منها من ركلات جزاء) مع سيون، قبل أن يبتعد عن التشكيل الأساسي.

وضم آضنة التركي بالولتيلي لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر.