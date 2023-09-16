نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من تين هاج بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد على خسارة فريقه اليوم بملعبه أمام ضيفه برايتون بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال تين هاغ بعد المباراة:"محبطون للغاية، لقد لعبنا جيدًا في الشوط الأول لكن حصلت لنا نكستان، الأولى هدفهم والثانية هدفنا الملغي".

وأضاف:""كما هو واضح فالنظام نجح بأول 20 دقيقة كانت جيدة للغاية، علينا الالتزام بالخطة لأنها كانت فعالة للغاية على الرغم من هدفهم".

وتابع:""عندما يصل مارسيال للجاهزية الكاملة فسوف يساهم مع الفريق، هو ليس جاهزًا تمامًا".

وواصل:"يجب على جميع الفريق صرف الكثير من الأموال للمنافسة، على برايتون الصرف كذلك لكن هُنالك حقيقة وهي عندما يأتي مانشستر يونايتد لشراء لاعب فأن السعر يتضخم وهذا واقع".

وأوضح:"وصف "أزمة" هو وصف غير عادل لوضعنا الحالي".

وأشار:"الخسارو في أول 3 مباريات من 5 مواجهات أمر يُزعجني بالتأكيد، لكن علي أن أرى طريقتنا في اللعب وأخيرًا الشخصية، علينا أن نرى مدى قوتنا، وأن نبقى معًا".

وأردف:"يجب أن نكون محبطين ومنزعجين من أنفسنا لكننا سنقلب الوضع الحالي، لكن هُنالك مطلب منا، لقد بدأنا المباراة جيدًا خلقنا فرصًا، لكن علينا التعامل بشكل أفضل مع هذه النكسة".

واختتم تصريحاته بالتعليق على مباراته المقبلة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قائلًا:"بايرن ميونيخ أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن علينا أن نكون جيدين في ميونيخ وأن نظهر شخصية كبير".