القاضى أحمد بندارى: إعادة المرحلة الثانية الأسبوع المقبل و14 ديسمبر الصمت الانتخابى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأسبوع القادم انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة بـ13 محافظة، سيبدأ الصمت الانتخابي يوم 14 ديسمبر، وسيكون الاقتراع في الخارج يومي 15-16 ديسمبر، والتصويت في الداخل يومي 17-18 ديسمبر.

وأجرى القاضي أحمد بندارى اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقال القاضي وسام عبد المنعم، رئيس لجنة متابعة محافظة المنيا استمرت العملية الانتخابية في محافظة المنيا في 489 لجنة، وتم تقديم ما يقرب من 7 محاضر بشأن توجيه بعض الناخبين وتوزيع دعاية انتخابية ومبالغ مالية، تم تحرير محاضر بشأنهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأكد القاضي عبد الناصر الطيب، رئيس لجنة محافظة سوهاج، إنه باليوم الثاني بالانتخابات بالدائرة السابعة شهدت بعض الكثافات التصويتية، وتم التنسيق مع دفع بعض الموظفين الإداريين لتمكين الناخبين بالإدلاء بأصواتهم، تم ضبط بعض الأشخاص بمبالغ مالية وبعض التقطع في الشخصية بالتأثير على رغبة الناخبين.

وقال القاضي عبد الرحيم عبد الملك، رئيس لجنة متابعة محافظة الأقصر، إن العملية الانتخابية لمحافظة الأقصر جارية على قدم وساق، وتم تحرير محضرين دعاية انتخابية، وجاري الانتهاء من التصويت في جميع اللجان.

وأشار القاضي محمد عبد العظيم، رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة إلى متابعة اتمام غلق جميع اللجان بدوائر البحيرة، جار متابعة استمرار التصويت داخل اللجان ذات الكثافة العالية، قائلًا: تم إخطارنا من رئيس اللجنة العامة الكوم حمادة تحرير مذكرة من رئيس اللجنة فرعية بضبط أحد الناخبات حال ضبطها أثناء تصوير ورقة الاقتراع.

وأُجريت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر بالداخل فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

1- محافظة الجيزة

* الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

* الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

* الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

* الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد

6- محافظة البحيرة

* الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

* الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)